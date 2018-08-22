الأرصاد: الساحل مناسب للاصطياف مع توخي الحذر

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الساحل من رأس إجدير إلى سرت مناسب للاصطياف، مشيرًا إلى أن البحر هادئ إلى خفيف الموج .

وأوضحت نشرة المصطافين الصادرة عن المركز إلى أن البحر مناسب للاصطياف على الساحل من الخليج إلى طبرق، لكنها دعت إلى توخي الحذر خصوصًا على الخليج، مشيرة إلى أن البحر خفيف الموج.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانــًا.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها ما بين (10-30) كم / ساعة .

• ارتفاع الموج لا يتجاوز(0.75) متر.

• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.