الأرصاد: الساحل مناسب للاصطياف مع توخي الحذر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 11:39 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الساحل من رأس إجدير إلى سرت مناسب للاصطياف، مشيرًا إلى أن البحر هادئ إلى خفيف الموج .

وأوضحت نشرة المصطافين الصادرة عن المركز إلى أن البحر مناسب للاصطياف على الساحل من الخليج إلى طبرق، لكنها دعت إلى توخي الحذر خصوصًا على الخليج، مشيرة إلى أن البحر خفيف الموج.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانــًا.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها ما بين (10-30) كم / ساعة .
• ارتفاع الموج لا يتجاوز(0.75) متر.
• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار على الخليج.
• الرياح شمالية تتراوح سرعتها ما بين (10-30) كم / ساعة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.

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