أمطار متوقعة ثـاني أيام عيد الأضحى

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط الأمطار على بعض مناطق الشمال الغربي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ونوهت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة تميل نسبيًا للارتفاع على أغلب مناطق الوسط و الجنوب، فيما يبقى الطقس معتدلًا على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، سماء مغطاه جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول ظهر اليوم إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35مْ.

بن جواد - سهل بنغازى حتى إمساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتترواح درجات الحرارة القصوي بين 29 و34مْ، وتكون بين 36 و39مْ على جالو والجغبوب وبعض مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة وهون، مع فرصة سقوط زخات خفيفة من المطر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و44مْ .