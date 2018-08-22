سالفيني يلوح مجددا بإعادة 170 مهاجرا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 08:43 صباحا
وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى. (أرشيفية: بوابة الوسط)

لوح وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، مجددا بإعادة نحو 170 مهاجرا غير شرعى إلى ليبيا، بعد السماح لهم برسو سفينتهم فى صقلية، حيث وصلت السفينة ديتشوتو التى أنقذت المهاجرين قبل خمسة أيام، إلى ميناء كاتانيا الثلاثاء فى توقف لأسباب فنية، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت قناة «سكاى نيوز بالعربية» الليلة الماضية عن سالفينى قوله إنه لن يسمح للمهاجرين بالنزول من السفينة إلا بعد التزام الاتحاد الأوروبى بأخذ عدد منهم. وأضاف قائلا «إما أن تبدأ أوروبا بالدفاع عن حدودها بشكل جدى وتتبادل توزيع المهاجرين، أو أننا سنبدأ إعادتهم إلى الميناء الذى جاؤوا منه».

وكان قد رست سفينة (ديتشوتّو) التابعة لخفر السواحل الإيطالي، التى تحمل على متنها مهاجرون كان قد تم إنقاذهم من البحر المتوسط، فى مدينة قطانية بجزيرة صقلية بإيطاليا، دون السماح لهم بالنزول إلى الأراضى الإيطالية.

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