الشاعر الليبي محمد المزوغي يتألق في تونس بقصيدة «أقوى من الموت»

الشاعر المزوغي جانبه الشاعرة الجزائرية فاتحة معمري والشاعر السوداني بحرالدين عبدالله. (بوابة الوسط)

شهدت فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المختار اللغماني للشعر العربي، والتي أقيمت بمدينة مارث التابعة لولاية قابس بتونس، تألقا للشاعر الليبي محمد المزوغي الذي فاز بالمركز الثالث عن قصيدته «أقوى من الموت».

واختتمت فاعليات الدورة السادسة لمهرجان المختار اللغماني للشعر العربي يوم السبت 18 أغسطس، الجاري، والذي شهد مشاركة شعراء من تونس ومصر وسوريا والعراق ومورتانيا والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين والأردن.

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس، مسابقة شعرية تسلمت لجنة تحكيمها نحو 100 قصيدة، أختير منها بعد الفرز 25 قصيدة للتسابق.

وألقيت القصائد المتسابقة على مدي يومين أمام لجنة التحكيم، بحضور جمهور من محبي الشعر العربي وضيوف المهرجان، حيث أشادت اللجنة بالنصوص الشعرية المتنافسة قبل إعلان النتيجة.

وأعلن لجنة التحكيم فوز ثلاث شعراء في المسابقة، حيث حل في المركز الأول الشاعر السوداني بحر الدين عبدالله عن قصيدته «صومعة الأحلام»، وجاءت في الترتيب الثاني الشاعرة الجزائرية فاتحة معمري عن قصيدتها «جِبْرِيلة المعنى» ونال المركز الثالث الشاعر الليبي محمد المزوغي عن قصيدته «أقوى من الموت».

وتوج الشعراء الثلاثة الفائزين بالمسابقة الشعرية، بميداليات ودروع وشهادات تقدير بالإضافة إلى جوائز نقدية رمزية مقدمة من إدارة مهرجان المختار اللغماني.

وقال الشاعر الليبي محمد المزوغي في كلمة له إثر فوزه بالمركز الثالث «إن التسابق لم يكن هدفي وليس هو ما سعيت إليه أردت فقط أن تكون ليبيا حاضرة في هذا المحفل وأن يرتفع علمها فيه وأن تلتقي بالأشقاء فما أجمل أن يلتقي الأشقاء وإني أهدى هذا الفوز إلى وطني الذي أتمنى أن ينهض كالعنقاء من بين الرماد وأن يعود لأخذ مكانته اللائقة به في المحافل الثقافية والمهرجانات الأدبية».

يشار إلى أن ليبيا شاركت في دورتين سابقتين لمهرجان المختار اللغماني للشعر العربي دون أن تحرز فوزا في مسابقاته الشعرية، وتغيبت عن ثلاث دورات للمهرجان.