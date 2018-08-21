إغلاق مكب القمامة الجديد في طبرق بسبب تأخر مستحقات أصحاب الأرض

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 07:59 مساء
إحدى آليات شركة الخدمات العامة تقوم برفع القمامة في طبرق. (بوابة الوسط)

أغلقت العائلة المالكة للأرض المخصصة لإقامة مكب قمامة جديد عليها لصالح بلدية طبرق، المكب احتجاجا على تأخر سداد مستحقاتهم المالية لدى المجلس البلدي طبرق.

وأعلن المجلس البلدي طبرق في بيان بالخصوص اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، «أن الإجراءات المالية المخصصة لمكب القمامة الجديد ما زالت تحت الإنجاز»، مؤكدا أنه «سيتم الإنتهاء منها قريبا جدا لإعطاء ملاك الأرض حقهم من أجل التنازل بشكل نهائي عن المكب ويصبح ملك للمجلس البلدي طبرق».

وأكد المجلس البلدي طبرق أن المستحقات المالية لأصحاب الأرض المخصصة لمكب القمامة ستصل إليهم خلال أيام، موضحا أن «الإجراءات الإدارية والمالية تحتاج لدورة كاملة حتى تمر على كافة الأقسام والجهات والتي منها القسم المالي والمراجعة الداخلية والضرائب».

وذكر المجلس البلدي طبرق في البيان، أنه حصل على «إذن صرف الحكومة ووزارة المالية» الذي وصفه بأنه الإجراء «الأصعب» لتسيلم أصحاب الأرض مستحقاتهم المالية قبل تنازلهم عن الأرض لصالح البلدية.

في غضون ذلك، يسعى مجلس الحكماء بطبرق وبعض نشطاء المجتمع المدني إلى فتح مكب القمامة الذي يبعد عن المدينة 65 كلم جنوبا، بشكل موقت حتى لا تتكدس القمامة من جديد بشوارع وأحياء المدينة السكنية.

وأعلن المجلس البلدي طبرق الخميس الماضي، تخصيص الساحة الموجودة أمام عمارات الستار (الجنسية سابقا) لتجميع جلود الأضاحي ووضعها في أكياس بلاستيكية حتى لا تجلب الحشرات والقوارض وغيرها.

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