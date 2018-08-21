الأرصاد: سماء غائمة.. واحتمال سقوط أمطار خفيفة على معظم المناطق

المركز الوطني للأرصاد. (الإنترنت)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، طقسًا متقلبًا بين ارتفاع درجات الحرارة، واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

وتسجِّل درجات الحرارة، على مناطق الشمال الغربي بين 29 و35 درجة مئوية، في حين توقع المركز سحب رعدية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض معظم المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاه جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية، إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ظهر اليوم إلى شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة على مناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-35)مْ.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تترواح ما بين (29-34)مْ وتكون ما بين (36-39)مْ على جالو والجغبوب وبعض مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة وهون مع فرصة سقوط رخات خفيفة من المطر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-44)مْ.