خطبة عيد الأضحى في سبها تدعو إلى التسامح والصفح

معايدات المصلين بمسجد حجارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

دعت خطبة عيد الأضحى في منطقة حجارة بمدينة سبها، صباح الثلاثاء، إلى التسامح والصفح والمحبة، بالإضافة إلى أهمية العيد وما له من أجر.

ويعد عيد الأضحى عند أهل فزان مناسبة احتفالية دينية واجتماعية تجمع الأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع، لكن ما يميز احتفالات أهالي فزان بهذه المناسبة العادات والتقاليد التي يتمتع بها بشكل خاص أهالي غات وقبائل التبو وباقي أهل فزان الذين يحرصون عليها خلال أيام العيد.

وشهدت ساحات ومساجد معظم مناطق الجنوب، اليوم الثلاثاءن أول أيام عيد الأضحى حضورًا كبيرًا للمصلين، حيث رصدت عدسة «بوابة الوسط» معايدات المصلين في مسجد المنطقة عقب إتمام الصلاة، فى أجواء تسودها المحبة والسرور .

معايدات المصلين بمسجد حجارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

معايدات المصلين بمسجد حجارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

معايدات المصلين بمسجد حجارة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)