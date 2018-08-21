سيناتور إيطالي يستنكر قيام «ديتشوتّي» بمهمات في مياه تخضع لليبيا

عضو مجلس الشيوخ الإيطالي من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عضو مجلس الشيوخ الإيطالي من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، إلى تحويل نطاق العمليات الخاصة بالسفينة «ديتشوتّي» التابعة لخفر السواحل، إلى مناطق أخرى.

واستنكر السيناتور اليميني في تصريحات، الاثنين، مواصلة خفر السواحل الإيطالي القيام بمهمات في مياه تخضع لدول أخرى مسؤولة عن الإنقاذ البحري فيها، كليبيا ومالطا وتونس وإسبانيا وغيرها»، وفقًا لوكالة «آكي».

وتساءل مستنكرًا: «من أذن بهذا التدخل الإضافي لخفر السواحل، الذي بدأ في مياه لم تكن خاضعة لسيطرة إيطاليا؟ في إشارة إلى إنقاذ 170 مهاجرًا قبل يومين، مضيفًا: «لماذا تواصل السفينة ديتشوتّي القيام بمهمات تنتهي في نهاية المطاف بالتناقض مع سياسة تميل بشكل صائب إلى جعل ليبيا ومالطا وتونس وإسبانيا ودول أخرى مسؤولة عن الإنقاذ البحري؟».

وتابع غاسباري «هل سيجري إرسال هؤلاء المهاجرين السريين الذين يصلون إلى إيطاليا، إلى دول أوروبية أخرى حقاً؟». «نحن نتبنى سياسة أكثر حزمًا ولا أفهم لماذا لا تزال سفينة لخفر السواحل الإيطالي تواصل القيام بمهام في أماكن يجب أن تُراقب من قبل دول أخرى».

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي دعا المفوضية الأوروبية لاتخاذ مبادرة لتحديد دول أعضاء في الاتحاد على استعداد لاستقبال المهاجرين على متن السفينة ديتشوتّي. كما هدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بإعادة المهاجرين العالقين في جزيرة لاميدوزا إلى ليبيا في حال لم يجر التوصل إلى حل أوروبي لاستقبالهم.