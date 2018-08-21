«حكماء وشورى تاورغاء» يدعو الأهالي إلى العودة طوعية لمدينتهم

نازحون مطالبون بالعودة إلى تاورغاء (أرشيفية: الإنترنت)

دعا مجلس حكماء وشورى تاورغاء الأهالي النازحين إلى العودة طوعية إلى مدينتهم يوم الجمعة المقبل (رابع أيام عيد الأضحى). كما طالبهم بالتأكيد على اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والتسامح والتصالح والعمل على إعادة البناء.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماع عقده، الإثنين، ضم ممثلي قبائل وعشائر تاورغاء، بعد واقعة اقتحام مسلحين مخيم لنازحين من تاورغاء بطريق المطار، قبل أيام، وإجبار سكانه على تركه.

ناقش الاجتماع كيفية دعوة الأهالي الراغبين في العودة الطوعية إلى مدينتهم بعد عيد الأضحى، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي من كهرباء ومياه ومواد غذائية ضرورية.

كما دعا المجلس، في بيانه، حكومتي الوفاق والموقتة ومجلس النواب والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على دعم عودة الأهالي النازحين الراغبين في العودة لمدينتهم والمساهمة في تحقيق الأمن الاستقرار.