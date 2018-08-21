سلامة لليبيين: أرفعوا أصواتكم رفضًا لتأخر المؤسسات في الوفاء بالتزاماتها

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا (الإنترنت)

طالب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الليبيين بأن يعبروا عن استيائهم من تأخر المؤسسات الرسمية في الوفاء بالتزاماتها.

وقال سلامة، في حوار أجرته قناة «ليبيا الأحرار» الإثنين: «يجب أن يكون صوتكم أعلى.. ونحن معكم ومع كل من يقولون إننا سئمنا من هذا الوضع».

وفي سياق الحوار، أعرب سلامة أيضًا عن استيائه من «أن وتيرة العمل الرسمي في ليبيا بطيئة وأن الليبيين صبرهم نفد من كل هذا التردي في الخدمات والتأخر في إنهاء الوضع الراهن».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت عن «إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات».

ودعت البعثة حكومة الوفاق الوطني، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الأحد إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية».

وجاء البيان ردًا اضطرار المؤسسة الليبية للاستثمار للانتقال إلى مقر جديد بعدما هدد مسلحون مسؤولين فيها وطالبوهم بعدم الامتثال للقرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة.

ومن جهتها، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط بعض الجهات بالوقوف عائقًا أمام الإصلاحات التي تخدم الشعب الليبي.