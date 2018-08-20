سلامة: موقف البعثة الأممية في ليبيا واضح وصبري نفد كالليبيين

مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا (بوابة الوسط)

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن موقف البعثة في ليبيا واضح وموقفه أكثر وضوحًا وصبره نفد كالليبيين.

وأضاف سلامة، في حوار أجرته معه قناة «ليبيا الأحرار» اليوم الإثنين: «إنني مستاء من أن وتيرة العمل الرسمي في ليبيا بطيئة وكل هذا العمل المؤسسي في ليبيا معطل أو بطئ الوتيرة.. هناك نفاد صبر عند الليبيين بسبب تردي الخدمات وتأخر الكثير من القرارات الهامة».

وأوضح سلامة بشأن العملية السياسية في ليبيا: «أحاول إقناع مجلس النواب لإتمام ما ينتظره المواطنون من قوانين يجب الانتهاء منها، لأن صبر الليبيين نفد». وقال: «اتصل بالعديد من الدول وأخبرها بأن هناك تأخر وأن العملية السياسية يجب أن تكون أسرع».