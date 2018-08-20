غسان سلامة: عززت دور البعثة الأممية في ليبيا بتغييرات وتعيينات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 10:46 مساء
مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة (الإنترنت)

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنني لم أكتف بعودة البعثة الأممية إلى ليبيا لتكون قربًا إلى الليبيين، وإنما عززت دورها بعدد من التغييرات والتعيينات.

وأضاف سلامة، في حوار أجرته معه قناة «ليبيا الأحرار» اليوم الإثنين، أنه عين ستيفيني وليامز نائبة له للشؤون الإنسانية، لحمل نفس العبء الذي يحمله، مؤكدًا أنه شجعها على الاتصال بأكبر عدد مممكن من الأطراف الليبية، ونصحها بالتواصل مع قائمة أخرى ضمت أسماء أخرى من مختلف الأطراف.

وأوضح سلامة أن الأمر لم يتوقف إلى هذا الحد بل وصل إلى تعيين مستشارًا عسكريًا له ألمانيًا، ومديرة لقسم شؤون حقوق الإنسان.

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