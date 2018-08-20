غسان سلامة مهنئًا بالعيد: علينا التضحية بالمصالح والاصطفاف للخير العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 10:04 مساء
مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة (الإنترنت)

هنأ مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الشعب الليبي لمناسبة عيد الأضحى، داعيًا الجميع إلى التضحية بمصالحهم والاصطفاف في سبيل الخير العام والوئام والتلاقي.

وقال سلامة، في بيان نشره على حسابه الرسمي في «تويتر»: «عيد مبارك لكل أصدقائي المسلمين ولعموم الشعب الليبي. فليكن العيد مناسبة للتضحية بنزواتنا ومصالحنا واصطفافاتنا في سبيل الخير العام والوئام والتلاقي!».

وبدأ آلاف الحجاج الليبيين، فجر اليوم الإثنين، التوافد على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وكان 7500 حاج ليبي أدوا بالأمس يوم التروية في منى، وهي محطة بين مكة وجبل عرفات، حيث ارتوى المسلمون بالماء، واستراحوا قبل التوجه إلى صعيد عرفات اليوم.

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