المجلس الرئاسي يهنئ الليبيين بعيد الأضحى

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج (الإنترنت)

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشعب الليبي والأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان على صفحته الرسمية اليوم الإثنين بـ«فيسبوك»، قال رئيس المجلس فائز السراج: «أتقدم إلى شعبنا الليبي والأمتين العربية والإسلامية بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى وطننا العزيز بالأمن والاستقرار والازدهار، ونستذكر مع حلول العيد قيم ومعاني التضحية والفداء والوفاء».

وقرر المجلس أن تكون عطلة العيد، أربعة أيام، في مختلف المؤسسات والهيئات والإدارات العامة. وقال إن العطلة تبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين (وقفة عرفة) إلى الخميس 23 أغسطس.

وبدأ آلاف الحجاج الليبيين، فجر اليوم الإثنين، التوافد على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وكان 7500 حاج ليبي أدوا أمس يوم التروية في منى، وهي محطة بين مكة وجبل عرفات، حيث ارتوى المسلمون بالماء، واستراحوا قبل التوجه إلى صعيد عرفات اليوم.

بيان المجلس (صفحة المجلس على فيسبوك)