«تعليم الموقتة» تعلن مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني‎ للشهادتين الإعدادية والثانوية

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي (الثانوية).

وأوضح مسؤول الإعلام بالوزارة، أحمد الزروق، لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ستجري خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وأيضًا مرحلة الشهادة الثانوية بأقسامها الأدبي والعلمي والديني.

يشار إلى أن نسبة النجاح في الدور الأول لطلاب الشهادة الإعدادية خلال العام الجاري بلغت 63.41%، بينما بلغت الشهادة الثانوية العامة 57.19% على المناطق التعليمية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.