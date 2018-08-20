بلدي شحات يطمئن المواطنين عن توافر الخبز خلال أيام عيد الأضحى‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 20 أغسطس 2018, 07:31 مساء

طمأن مجلس شحات البلدي، اليوم الإثنين، المواطنين عن توفير الخبز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه أشرف على توزيع 50 كيسًا من الدقيق على المخابز في البلدة.

وعقد عميد بلدية شحات، حسين بودرويشة، اجتماعًا مع مراقب اقتصاد شحات صالح العبد، ونقيب الخبازين، لمناقشة توزيع حصة الدقيق على المخابز العاملة في البلدة.

وأكّد الحاضرون تسلم 9 مخابز في شحات، و8 بالفائدية وحوالي 8 بسوسة وواحد بقرنادة حصتها من الدقيق بمعدل 50 كيسًا، لافتًا إلى أن الدور القادم خلال أيام العيد يقع على عاتق الأجهزة المختصة في مراقب عمل المخابز.

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