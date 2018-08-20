محاكمة الليبي المتهم في اعتداء تيغنتورين بالجزائر أكتوبر القادم

جنود جزائريون خلال نوبة حراسة. (أرشيفية : الإنترنت)

أحال القضاء الجزائري ملف قضية تورط متهمين من جنسيات ليبية وجزائرية ومغربية وتونسية في الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي تيغنتورين بعين أمناس الى محكمة جنائية شهر اكتوبر القادم.

ومن المقرر نظر قضية اعتداء تيغنتورين الواقعة على حدود ليبيا خلال الدورة الجنائية المقبلة، إذ اتخذ قرار إعادة النظر في ملف إحالتها من المحكمة العليا إلى محكمة جنائية علما أن المحاكمة تأجلت خلال شهر يوليو الماضي.

وقال مصدر قضائي جزائري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، ان سجل حادثة احتجاز إرهابيين رهائن مطلع عام 2013 في منشأة غازية بتيغنتورين غير بعيد عن الحدود الليبية انقسم إلى جزئين ويتعلق الجزء الأول بالمتهمين المحتجزين وهم اربعة ، وقد أحيلت قضيتهم إلى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة ، ويتعلق الجزء الآخر بالمسلحين الفارين اذ لا يزال ملفهم قيد المعالجة.

وينتمي المتهمون الأربعة المعنيين بهذه الإحالة إلى جنسيات ليبية وجزائرية ومغربية وتونسية يقبعون رهن الحبس المؤقت. ويلاحق هؤلاء بعدة تهم اهمها، «الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة واحتجاز الرهائن و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهدم أملاك الدولة».

ولم يحدد المصدر ذاته عدد المتهمين الفارين حاليا لكن وفقا لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر، «تتكون المجموعة من 32 إرهابيا من عدة جنسيات ، بما في ذلك الجزائريين والتونسيين والمصريين والماليين والنيجريين والموريتانيين».

و تعود تفاصيل القضية الى مطلع 2013 حين قامت جماعة إرهابية مكونة من 32 إرهابيا من جنسيات مختلفة بتنفيذ اعتداء على مركب غازي بتيغنتورين مخلفا مقتل 37 ضحية من بينهم عمال اجانب بالموقع نتيجة احتجاز الرهائن.