بالأسماء.. أماكن تجميع جلود الأضاحي في سوق الجمعة

أعلنت بلدية سوق الجمعة أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحي المبارك.

وأشارت في تدوينة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هذه الأماكن هي جهاد (بجانب جامع أمبارك)، وعقبة بن نافع (أمام جامع القريو)، وشرفة الملاحة (أمام سوق أمعيتيقة)، والغرارات (بجانب سوق الأسمنت)، والفتح (أرض الأوقاف بجانب الطريق السريعة).

وأضافت أن الأماكن الأخرى هي عمرو بن عاص (محطة الرافعات بجانب البلدية)، والجلاء (بجانب مقبرة أبو زريبة)، وحشان (بالقرب من مستوصف الحشان)، وزناتة (مقابل جامع الطابية)، وساحل (مقابل فتحة 10 مارس)، والمجد (بجانب كوبري الفرناج)، ووريمة (مقابل جامع وريمة)، والهاني (بجانب مستودع غاز الهاني).