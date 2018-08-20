«مكافحة الفساد» في بنغازي تطالب المصارف بتسليم حصة المواطن من السيولة في أي وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 01:39 مساء
مواطنون في احد مصارف بنغازي٫ «ارشيفية: الانترنت»

طالبت هيئة مكافحة الفساد، فرع بنغازي وضواحيها المصارف بعدم التصرف في حصة المواطن من السيولة النقدية وتسليمها له في أي وقت.

وقالت في تعميم رسمي إلى مديري المصارف، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين».

ويهدف التعميم إلى تمكين المواطن من سحب حصته من السيولة النقدية التي خصصها له المصرف المركزي في الوقت الذي يرغب فيه، وليس في يوم أو يومين فقط.

ويشكو مواطنون من أن بعض المصارف تصرف السيولة في أيام محددةثم تنهي عملية التوزيع دون النظر الى عدد الساحبين أو تمكن المواطن من الحصول على حصته أم لا.

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