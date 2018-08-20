فريق حكومي يوصي بإنشاء مركز أمراض المناطق الحارة للمهاجرين

من فعاليات إعلان نتائج مسح «أثر الهجرة على الصحة العامة في مراكز إيواء المهاجرين». (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أوصى الفريق الوطني المكلف بإعداد مسح «أثر الهجرة على الصحة العامة في مراكز إيواء المهاجرين» بإنشاء مركز لأمراض المناطق الحارة لتقديم خدمات تناسب الاحتياجات الصحية للمهاجرين.

ودعا الفريق، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) إلى ضرورة المعالجة المسؤولة لظاهرة الهجرة والمهاجرين تتضمن مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمل والإقتصاد والإجراءات الإدارية الأخرى ووضع وتطبيق معايير مناسبة لمراكز الإيواء وتوفير موارد مالية.

وأكد أهمية بناء توافق وطني حول المتطلبات القانونية والدولية والإنسانية والدينية مشيرا ألى أن الحلول الحقيقية طويلة الأمد تحتاج إلى تنمية مجتمعية واقتصادية شاملة وإحلال استقرار سياسي. وشمل المسح وفق ما ذكر الفريق 427 نزيل من مراكز إلايواء بغريان، و تاجوراء، وزوارة.

حضر الإعلان عن نتائج المسح ووزير الدولة لشؤون النازحين المفوض يوسف جلالة، ووكيل وزارة الخارجية المفوض لطفي المغربي، ووكيل وزارة الصحة المفوض عيسى العمياني، وممثل عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبد السلام عليوان؛ إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا حسين جعفر ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي.