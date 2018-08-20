الصين تجدد دعم الخطة الأممية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 12:48 مساء
لقاء السراج مع القائم بالأعمال الصيني في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا السفير وانغ تشيمين، أن السفارة الصينية في ليبيا تستعد للعودة إلى طرابلس خلال الفترة المقبلة، وأنها تقوم بوضع الترتيبات اللازمة، مجددًا دعم بلاده جهود المجتمع الدولى وخطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا لإنهاء الأزمة السياسية بليبيا.

وقال تشيمين في تصريحات إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الأحد، أنه عقد عددًا من الاجتماعات مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، باعتباره رئيس لجنة مراجعة المشاريع الصينية المتوقفة بليبيا، ونقل عن الوزير تأكيده مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الصيني أثناء حضوره ضمن الوفد الليبي المشارك في فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي، سواء من حيث استكمال المشاريع المتوقفة أو المشاريع التنموية الجديدة في مجالات الطاقة والتقنية والمشاريع التنموية المختلفة.

وشدد على دعم بكين جهود حكومة الوفاق لحل المختنقات السياسية عن طريق الحوار، وإيجاد تسوية سياسية وصولاً إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وكان السراج أكد خلال لقائه المبعوث الصيني أمس الأحد، عن رغبته في تطوير العلاقات مع بكين، والاستعانة بالخبرات الصينية في حل المختنقات التي تواجهها البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غسان سلامة: خبير اقتصادي سيلتحق بالبعثة الأممية مطلع الشهر المقبل
ليبيا
إيران تكشف أول مقاتلة حربية محلية الصنع الأربعاء
دولى
«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر
رياضة محلية
مصدر محلي: وصول وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشرق بنغازي
ليبيا
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا