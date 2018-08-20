الصين تجدد دعم الخطة الأممية بشأن ليبيا

لقاء السراج مع القائم بالأعمال الصيني في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا السفير وانغ تشيمين، أن السفارة الصينية في ليبيا تستعد للعودة إلى طرابلس خلال الفترة المقبلة، وأنها تقوم بوضع الترتيبات اللازمة، مجددًا دعم بلاده جهود المجتمع الدولى وخطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا لإنهاء الأزمة السياسية بليبيا.

وقال تشيمين في تصريحات إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الأحد، أنه عقد عددًا من الاجتماعات مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، باعتباره رئيس لجنة مراجعة المشاريع الصينية المتوقفة بليبيا، ونقل عن الوزير تأكيده مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الصيني أثناء حضوره ضمن الوفد الليبي المشارك في فعاليات المنتدى الصيني الأفريقي، سواء من حيث استكمال المشاريع المتوقفة أو المشاريع التنموية الجديدة في مجالات الطاقة والتقنية والمشاريع التنموية المختلفة.

وشدد على دعم بكين جهود حكومة الوفاق لحل المختنقات السياسية عن طريق الحوار، وإيجاد تسوية سياسية وصولاً إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وكان السراج أكد خلال لقائه المبعوث الصيني أمس الأحد، عن رغبته في تطوير العلاقات مع بكين، والاستعانة بالخبرات الصينية في حل المختنقات التي تواجهها البلاد.