صندوق زكاة الحكومة الموقته ينفي تلقيه 10 آلاف أضحية هدية من قطر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 20 أغسطس 2018, 12:24 مساء
أضاحي في إحدى المزارع في ليبيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نفت الإدارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة الموقتة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بتبرع قطر للمنطقة الشرقية بأضاحي العيد.

وقالت الإدارة العامة لصندوق الزكاة في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه اليوم الاثنين، إن صندوق الزكاة هو المشرف على توزيع هذه الأضاحي، ونؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن الأضاحي التي تسلمها الصندوق هي تبرعات من أهل الخير والبر

وأوضحت الإدارة العامة لصندوق الزكاة، أن مكاتب صندوق الزكاة وزعت المنح الخاصة بعيد الأضحي على المستفيدين منذ أيام، وذلك عبر إعطاء ثمنها نقدًا أو الأضحية عينًا

وتداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات محلية تلقت 30 ألف أضحية كهدية من دولة قطر، ووُزِّع منها عشرة آلاف على المنطقة الشرقية عبر صندوق الزكاة.

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