غرفة عمليات القوات الخاصة: بوخمادة بخير

آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة خلال تسجيل تلفزيوني سابق عبر الفضائية الليبية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نفت غرفة عمليات القوات الخاصة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، فجر اليوم الإثنين.

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى بغرفة عمليات القوات الخاصة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد إشاعات.

وأوضح المسؤول أن بعض المدونين ممَّن لهم تواصل مع بعض عناصر الأمن وردتهم أخبارٌ عن وفاة اللواء بوخمادة، وقاموا بنشرها على وجه السرعه دون التأكد من صحتها، مطالبًا إياهم بتحري الدقة والمصداقية في نقل مثل هذه الأخبار.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، بعد أن وصلتهم المعلومة عن طريق بعض مصادرهم من عناصر الأمن سمعوها على ترددات الأجهزة اللاسلكية.