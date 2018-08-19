وصول باخرة تحمل 22 ألف خروف مستورد من رومانيا إلى ميناء طبرق

أكد مدير عام ميناء طبرق البحري المكلف، عمر جلغاف، وصول الباخرة «ترانس بورتر» أمس السبت إلى الميناء محملة بأكثر من 22 ألف خروف مستورد قادمة من رومانيا.

وقال جلغاف لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الخراف المستوردة مخصصة للأضاحي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، ويقدر عددها بحوالى 22500 خروف مستورد من رومانيا.

وأضاف أن الأوراق الخاصة بالشحنة المقدمة لإدارة الميناء والجمارك تحمل إسم شركة «شهبندر لإستراد المواشي واللحوم» بمدينة مصراتة التي «خصصت منها قرابة 8 آلاف خروف للمنطقة الشرقية من إمساعد إلى بنغازي كمساعدة من الشركة للفقراء والمحتاجين».

ونفى جلغاف أن تكون الباخرة قادمة من دولة قطر كما تردد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مؤكدا بالقول: «إن كافة الأوراق التي وصلت إلينا لا يوجد بها أي شيء يدل على دولة قطر أو دولة أخرى بل الشركة الموردة متحصلة على إعتماد مصرفي من مصرف مصرف ليبيا المركزي ولدينا الأوراق والمستندات الدالة على ذلك».