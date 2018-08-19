كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق تحتفل بتخريج الدفعة الـ13

نظمت كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق، مساء اليوم الأحد، حفلا بمناسبة تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب السنة النهائية بأقسام المختبرات الطبية والتغذية الطبية والعلاج الطبيعي والأشعة والتخدير.

وقال عميد الكلية فيصل فتح الله إسماعيل لـ«بوابة الوسط» إن الاحتفالية «كانت أمسية مميزة شهدت تخريج كوكبة من الطلبة المتفوقين الذين خضعوا لبرنامج دراسي وتدريب عملي مكثف بطريقة (الإحلال) في مواقع العمل والذي يؤهلهم للعمل مباشرة بدون الحاجة إلى أي فترة تدريب قبل العمل».

وأعرب إسماعيل عن ثقته في طلاب الكلية الخريجين، مؤكدا أنهم «سيعملون على خدمة بلادهم بدون تهاون أو تواني بكل ما أتيح لهم من سبل من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لهم ولبلادهم».

وأضاف أن الطلبة الخريجين من أقسام المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية والتخدير، مشيرا إلى أن الكلية تضم سبعة أقسام علمية هي: قسم المختبرات، قسم الأشعة، قسم العلاج الطبيعي، قسم التغذية، قسم التخدير، قسم تقنية الأدوية، وقسم الهندسة الحيوية الطبية.

حضر حفل التخرج أولياء أمور الطلبة الخريجين وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطاقم الإداري والفني وعدد من مسؤولي الجهات العامة والخاصة المتعاونة مع كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق.