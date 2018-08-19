غسان سلامة: الانتخابات في ليبيا يمكن أن تساهم في حل مشكلتين رئيسيتين

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن الهدف من الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا لحل مشكلتين رئيسيتين الأولى وضع حد للتدخلات الخارجية، والثانية حل مشكلة الشرعية التي تعاني منها الأجسام السياسية القائمة.

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الحدث» أذيعت مساء اليوم الأحد، أن البعثة تعمل على تهئية الظروف لكي تكون الانتخابات القادمة «ذات صدقية»، من خلال وضع قانون منظم لهذه العملية، وتعهد مختلف الأطراف بالقبول بنتائجها قبل البدء في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأوضح سلامة، أن إجراء الانتخابات قبل الدستور أو بعد الدستور يعود «لمجلس النواب»، مؤكدا أن القاعدة الدستورية للانتخابات «سجال لا يستطيع الفصل فيه»، مشيرا إلى أن مجلس النواب إذا أصدر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون ذلك وإذا لم يحدث فالأمر يعود في النهاية لليبيين.