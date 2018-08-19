غسان سلامة: خبير اقتصادي سيلتحق بالبعثة الأممية مطلع الشهر المقبل

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن هناك خبير اقتصادي دولي سيلتحق بالعمل ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن البعثة تولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي أهمية قصوى.

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الحدث» أذيعت مساء اليوم الأحد، أن ليبيا «تشظت بعد 2011 ولم يعد هناك سلطة قائمة شرعيا عادلة في توزيع الثروة»، منوها إلى أن البعثة تلقت طلبا من الليبيية لمساعدتهم على إصلاح الخلل القائم في توزيع الإيرادات.

وأوضح سلامة أن شروط نجاح هذه العملية تتمثل في توحيد المؤسسة الاقتصادية وفي مقدمتها المصرف المركزي، وتعديل سعر الصرف وتقليص السعر الموازي للعملة الأجنبية الذي تغول مقارنة بالسعر الرسمي، ووضع حد للتهريب الذي ارتفعت معلاته خلال الفترة الأخيرة.

وذكر سلامة أن هناك مراجعة جرت لتقييم أداء عمل البعثة في ليبيا، أفضت إلى استحداث مناصب من بينها نائب رئيس البعثة للشؤون السياسية، الذي شغلته القائمة بالأعمال الأميركية السابقة لدى ستيفاني وليامز، التي كانت تتنافس على هذا المنصب مع آخرين.