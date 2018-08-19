تكليف اللواء عبدالله الهمالي بتسيير عمل الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى

قرر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق عبدالرازق الناظوري، الأحد، تكليف اللواء عبدالله نور الدين الهمالي تسيير عمل الغرفة لحين عودته من الإجازة الممنوحة له، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، إن الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى «وضعت، في إطار تجسيد دورها التنسيقي، الخطوط العريضة لاحتواء ورعاية الجهود الأمنية المبذولة خلال أيام وإجازة عيد الأضحى المبارك».

وأشارت الوكالة إلى أن آمر الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، المكلف اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، عقد اجتماعًا في وقت سابق، عمم بموجبه تعليماته ذات العلاقة، مكتوبة على كافة الأجسام الأمنية المكونة للغرفة.