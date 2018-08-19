توزيع ملابس ومواد غذائية على الأطفال المصابين بالتوحد في سبها

وزعت جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة، في سبها، اليوم الأحد، مساعدات إنسانية اشتملت على ملابس ومواد غذائية للأطفال المصابين بمرض التوحد في إطار حملة «عيدك علينا» الخيرية التي ترعاها الجمعية.

وقالت عضو الجمعية حواء عيسى اللافي لـ«بوابة الوسط» إن الحملة استهدفت عدد من الأطفال المصابين بالتوحد وذوي القدرات الخاصة، بمناسبة عيد الأضحى، بهدف رفع المعاناة على الأسر الليبية فى ظل ارتفاع الأسعار وقلة السيولة النقدية.

وأضافت الاخصائية الاجتماعية بمركز التوحد التابع لصندوق التصامن الاجتماعي بفزان، سعدة محمد لـ«بوابة الوسط» إن حملة الجمعية ودعمها للأطفال تعد «لفتة كريمة لها انعكاس إيجابي على نفسية أطفال التوحد تؤكد أن هناك من يهتم بهذه الشريحة ويدعمها» رغم ظروفهم الخاصة.

وقالت عائشة محمد والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد لـ«بوابة الوسط» إن هذه الحملة «لها تأثير إيجابي كبير على الأطفال وأسرهم» مؤكدة أن أمهات الأطفال يأملن أن تتكرر مثل هذه المشاريع الخيرية دائما لدعم هذه الشريحة.