«الرئاسي» يرحب بإطلاق قعيم ويصف اعتقاله بـ«غير المبرر»

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، ترحيبه بإطلاق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم «بعد اعتقاله غير المبرر لعدة أشهر»، وفق تصريح تلقته «بوابة الوسط».

وقال المجلس الرئاسي إنه تعامل «مع هذه القضية بحكمة وروية وتجنب التصعيد حرصًا فقط على سلامة قعيم وعلى السلم الاجتماعي»، مؤكدًا: «رفضنا القاطع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل الاعتقال غير المبرر وخارج إطار القانون».

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن أمله في أن يكون إطلاق النقيب فرج قعيم «خطوة إيجابية تدعم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون».

وأُطلق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم، ليل أمس السبت، بعد وساطة قادها عدد من أعيان القبائل المعروفة في شرق ليبيا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.