«الرئاسي» يرحب بإطلاق قعيم ويصف اعتقاله بـ«غير المبرر»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 19 أغسطس 2018, 07:41 مساء

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، ترحيبه بإطلاق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم «بعد اعتقاله غير المبرر لعدة أشهر»، وفق تصريح تلقته «بوابة الوسط».

وقال المجلس الرئاسي إنه تعامل «مع هذه القضية بحكمة وروية وتجنب التصعيد حرصًا فقط على سلامة قعيم وعلى السلم الاجتماعي»، مؤكدًا: «رفضنا القاطع لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشمل الاعتقال غير المبرر وخارج إطار القانون».

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن أمله في أن يكون إطلاق النقيب فرج قعيم «خطوة إيجابية تدعم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون».

وأُطلق وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج قعيم، ليل أمس السبت، بعد وساطة قادها عدد من أعيان القبائل المعروفة في شرق ليبيا مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر
رياضة محلية
مصدر محلي: وصول وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشرق بنغازي
ليبيا
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا