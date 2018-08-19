صندوق الزكاة يقدم 120 أضحية لبلدية أوجلة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 19 أغسطس 2018, 06:36 مساء

أعلن مكتب صندوق الزكاة في بلدية أوجلة، الأحد، استلام 120 أضحية من الإدارة العامة للصندوق لتوزيعها على العائلات والأسر محدودة الدخل في البلدية، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال مكتب صندوق الزكاة بأوجلة إنه شرع في توزيع الأضاحي، بعد استلامها من الإدارة العامة، على الأسر المحتاجة المسجلة في منظومة المستفيدين، مطالبًا الأسر والأرامل المحتاجين المسجلين لدى الصندوق بالمنطقة باستلام الأضاحي المخصصة لهم.

وأثنى مكتب صندوق الزكاة ببلدية أوجلة على دور الإدارة العامة لصندوق الزكاة بالهيئة العامة للأوقاف والعاملين، على المجهودات التي يبذلونها.

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