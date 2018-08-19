«الرئاسي» يتطلع إلى تطوير العلاقات مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 06:02 مساء
لقاء السراج مع القائم بالأعمال الصيني في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن تطلعه لتطوير العلاقات مع الصين، والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات التي يواجهها عدد من المرافق الخدمية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك، خلال استقبال السراج، الأحد، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى ليبيا السفير وانغ تشيمين رفقة السكرتير الثالث بالسفارة تشن تشاو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير الصيني وانغ تشيمين، جدد خلال اللقاء دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا تطلع الرئيس الصيني شي جين السراج خلال زيارته الرسمية المقبلة لبكين «لتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة، إضافة لبحث عودة سريعة للشركات الصينية لتستأنف أعمالها في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن لقاء السراج مع السفير الصيني تطرق إلى جدول أعمال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في الصين.

من جهته رحب السراج بالسفير الصيني مثمنًا دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، ومؤكدًا علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وقال إنه «يتطلع إلى تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات التي يواجهها عدد من المرافق الخدمية»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
«فراس» أحدث محترف ليبي في الأردن وعقود جديدة في ديسمبر
رياضة محلية
مصدر محلي: وصول وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشرق بنغازي
ليبيا
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: هل إقرار الثلث المعطل يزيل الحواجز أمام الدستور؟
ليبيا
دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا