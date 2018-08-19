«الرئاسي» يتطلع إلى تطوير العلاقات مع الصين

لقاء السراج مع القائم بالأعمال الصيني في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن تطلعه لتطوير العلاقات مع الصين، والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات التي يواجهها عدد من المرافق الخدمية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك، خلال استقبال السراج، الأحد، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى ليبيا السفير وانغ تشيمين رفقة السكرتير الثالث بالسفارة تشن تشاو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير الصيني وانغ تشيمين، جدد خلال اللقاء دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا تطلع الرئيس الصيني شي جين السراج خلال زيارته الرسمية المقبلة لبكين «لتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة، إضافة لبحث عودة سريعة للشركات الصينية لتستأنف أعمالها في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن لقاء السراج مع السفير الصيني تطرق إلى جدول أعمال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في الصين.

من جهته رحب السراج بالسفير الصيني مثمنًا دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، ومؤكدًا علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وقال إنه «يتطلع إلى تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والاستعانة بالخبرة الصينية للتغلب على المختنقات التي يواجهها عدد من المرافق الخدمية»