صندوق الزكاة يوزع أضاحي على الأسر محدودة الدخل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 19 أغسطس 2018, 05:54 مساء

بدأ صندوق الزكاة بمدينة بني وليد، توزيع أضاحي العيد على الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بالمدينة في إطار حملة «كلنا نضحي»، التي يطلقها الصندوق بمختلف فروعه في أنحاء البلاد للعام الثالث.

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تأتي كجزء من حملة وطنية ينظمها صندوق الزكاة لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل غلاء الأسعار ونقص السيولة بالمصارف.

وأوضح التائب أن المستهدفين من عملية التوزيع الأسر، المسجلة لدى الصندوق، إضافة إلى باقي الأسر، التي سيتم توزيع الأضاحي عليها «بعد الانتهاء من التوزيع على الأسر المسجلة لدى صندوق الزكاة».

وأضاف التائب أن المساعدات مقدَّمة من صندوق الزكاة بالعاصمة طرابلس في إطار «حملة عيدك» التي أطلقها الصندوق لتوزيع الأضاحي على كافة مناطق ليبيا.

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