توزيع 850 أضحية على الأسر النازحة ومحدودة الدخل في سبها والبوانيس وغدوة

وزَّع مكتب صندوق الزكاة بمدينة سبها، الأحد، 850 أضحية على الأسر والعائلات محدودة الدخل والنازحة بمدينة سبها ووادي البوانيس ومحلة غدوة.

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسبها، عبدالقادر عطية لـ«بوابة الوسط»، إن الصندوق وزع قرابة 850 أضحية، منها 50 رأس مقدمة من أهل الخير بسبها و800 رأس من صندوق الزكاة وزعها مندوبو الصنودق كل حسب منطقته بالتعاون مع المجلس البلدي سبها والشؤون الاجتماعيىة فى أماكن خصصت لذلك.

وأوضح عطية أن توزيع الأضاحي يأتي في إطار الحملة التي أطلقها صندوق الزكاة للعام الثالث على التوالي تحت شعار «كلنا نضحي»، التي تستهدف الأسر والعائلات محدودة الدخل والنازحة.

يشار إلى أن صندوق الزكاة قام خلال الأيام الماضية بتوزيع معونات غذائية استهدفت 500 أسرة من سبها والبوانيس وغدوة، حيث اشتملت السلال الغذائية على أرز وسكر وتونة ومكرونة.