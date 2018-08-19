«داخلية الوفاق» تعلن تفعيل فرع أمن السواحل في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 04:37 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الأحد، تفعيل فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت، مشيرة إلى أن الفرع سيعمل من «مقر موقت» داخل مقر مديرية أمن سرت «بشكل عاجل ليكون مكان تجمع لمنتسبي الفرع» وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إن اللجنة المكلفة حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة سرت برئاسة الملازم أول مراد فرحات شيتاو، قامت بزيارة ميدانية للمدينة لتفقد مقر الفرع.

وأضافت أن أفراد اللجنة المكلفين التقوا، خلال الزيارة، مدير مديرية أمن سرت العميد الصديق بن سعود، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، حيث جرى «الاتفاق على تفعيل فرع أمن السواحل سرت كمقر موقت داخل مقر المديرية بشكل عاجل ليكون مكان تجمع لمنتسبي الفرع».

وأوضحت الوزارة أن اللجنة تواصلت مع مدير ميناء سرت الذي أبدى ترحيبه باستلام اللجنة لمقر الفرع داخل الميناء، وتسليمه من قبل اللجنة لرئيس الفرع ليتم صيانته وعودة العمل بداخله.

كما تواصلت اللجنة المكلفة أيضًا مع مدير أمن الميناء ومدير المنفذ المكلف، وجرى «الاتفاق على تفعيل الفرع بشكل عاجل ليكون ضمن الخطة الأمنية الموضوعة للعمل داخل ميناء سرت ولتفعيل الاختصاصات المتعلقة بالفرع».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللجنة المكلفة حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة سرت برئاسة الملازم أول مراد فرحات شيتاو، انتقلت مع رئيس الفرع لزيارة النقاط التابعة للفرع، المتمثلة في نقطة البخ.

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