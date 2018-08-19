بدء تفويج الحجاج الليبيين في يوم التروية

حجاج ليبيون أثناء مغادرتهم فندق الميريان مكة متوجهين إلى مشعر منى (صفحة إدارة الحج والعمرة الليبية)

بدأ تفويج الحجاج الليبيين من فندق «المريديان- مكة»، حيث طافوا بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا، اليوم الأحد، إلى مِـنى في يوم التروية، حسب ما قالت إدارة شؤون الحج والعمرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

ويسمى يوم الثامن من شهر ذي الحجة باسم «يوم التروية» لكون مِـنى محطة بين مكة وجبل عرفات، يرتوي منها المسلمون بالماء، ويستريحون فيها قبل التوجه إلى صعيد عرفات.

ومن المقرر أن يشهد الحجيج، غدًا الإثنين، الوقفة الكبرى (وقفة عرفات)، التي تعد الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ينفرون مع مغيب الشمس غدًا إلى مزدلفة، ثم العودة إلى مِـنى.



حجاج ليبيون أثناء مغادرتهم فندق الميريان مكة متوجهين إلى مشعر منى (صفحة إدارة الحج والعمرة الليبية)