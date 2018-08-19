داخلية الوفاق: مديرية أمن سرت مقر موقت لأمن السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 02:05 مساء
اجتماع اللجنة المكلفة بحصر الأضرار في فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تفعيلاً عاجلاً لفرع أمن السواحل في سرت كمقر موقت، بمديرية الأمن ليكون مكان تجمع لمنتسبي الفرع.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للجنة المكلفة بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بفرع الإدارة العامة لأمن السواحل بسرت، حيث التقى أفراد اللجنة مع مدير مديرية أمن سرت العميد الصديق بن سعود، وعميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي إبراهيم مليطان، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأبدى مدير ميناء سرت ترحيبه بتسلم اللجنة مقر الفرع بالميناء، وتسليمه من قبل اللجنة لرئيس الفرع لصيانته وعودة العمل بداخله.

وتواصلت اللجنة المكلفة أيضًا مع مدير أمن الميناء ومدير المنفذ المكلف، وجرى الاتفاق على أن يتم تفعيل الفرع بشكل عاجل، ليكون ضمن الخطة الأمنية الموضوعة للعمل داخل ميناء سرت، ولتفعيل الاختصاصات المتعلقة بالفرع.

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