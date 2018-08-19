الأرصاد: البحر هادئ من رأس جدير حتى سرت وغير مناسب للاصطياف في الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:00 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر مناسبًا غدًا الإثنين للاصطياف على السواحل من رأس جدير إلى سرت، حسب نشرة المصطافين الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، على صفحته بموقع «فيسبوك».

أما بالنسبة للسواحل من الخليج إلى طبرق، فقد توقع المركز أن يكون البحر غير مناسب للاصطياف، وطالب المصطافين بتوخي الحذر خاصة على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع إحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتراوح سرعتها ما بين (10-20) كلم/ساعة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز(0.50) متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.
• البحر مناسب للاصطياف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين (10-40) كلم/ساعة، وتصل إلى (50) كلم/ساعة على أقصى الساحل الشرقي.
• يتراوح ارتفاع الموج ما بين (0.50-1.50) متر وتصل إلى (2.5) متر على ساحل طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية، والبحر غير مناسب للاصطياف ويرجى توخي الحذر خاصة على أقصى الساحل الشرقي.

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