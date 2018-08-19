حملة لإزالة العشوائيات في أبوسليم

المجلس البلدي - أبوسليم - عشوائيات



القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المجلس البلدي أبوسليم الأحد إزالة العشوائيات والبناء المخالف في نطاق المجلس البلدي تنفيذًا لما أقرته لجنة إزالة البناء المخالف والعشوائيات ببلدية أبوسليم، وذلك للقضاء والحد من التعديات على الفضاءات العامة والحدائق والأرصفة ومواقف السيارات.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، باشرت إدارة الأمن المركزي فرع أبوسليم في حملة أعمال الإزالة لهذه العشوائيات تنفيذًا لقرار المحامي العام للبلديات بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة الليبية.



وذكر المجلس البلدي أن الحملة ستستمر داخل النطاق الإداري ببلدية أبوسليم بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحديد المخالفين.

ونبهت المخالفين الذين جرى إخطارهم ضرورة التقيد بالموعد المحدد للإزالة.