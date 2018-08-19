حملة لإزالة العشوائيات في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 12:24 مساء

المجلس البلدي - أبوسليم - عشوائيات


القاهرة - بوابة الوسط

بدأ المجلس البلدي أبوسليم الأحد إزالة العشوائيات والبناء المخالف في نطاق المجلس البلدي تنفيذًا لما أقرته لجنة إزالة البناء المخالف والعشوائيات ببلدية أبوسليم، وذلك للقضاء والحد من التعديات على الفضاءات العامة والحدائق والأرصفة ومواقف السيارات. 

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، باشرت إدارة الأمن المركزي فرع أبوسليم في حملة أعمال الإزالة لهذه العشوائيات تنفيذًا لقرار المحامي العام للبلديات بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة الليبية. 


وذكر المجلس البلدي أن الحملة ستستمر داخل النطاق الإداري ببلدية أبوسليم بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتحديد المخالفين. 

ونبهت المخالفين الذين جرى إخطارهم ضرورة التقيد بالموعد المحدد للإزالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريمونتادا» ورسالة بالإيطالي في أول ظهور لكريستيانو مع يوفنتوس
رياضة عالمية
ويليامز: نرفض أية تهديدات تطال مؤسسة الاستثمار وموظفيها
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
«سي إن إن»: واشنطن باعت للسعودية القنبلة التي قتلت أطفالاً في قصف اليمن
دولى
كاركاتير خيري - «كيكي» المصلحة العامة
كاريكاتير
باسط القطعاني: أمي هي الداعم الأول لي.. ومنها أستمد قوتي
ثقافة وفن
الجهيناوي يعرض على السبسي استراتيجية التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط»: لجنة أزمة الوقود والغاز مجرد صفحة في موقع «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا