«أجوكو» تنظم جولات ميدانية لمستخدميها الجدد بحقل البيضاء

جانب من جولات التعريف بآلية العمل في حقل البيضاء (شركة الخليج العربي للنفط)

تتواصل الجولات الميدانية للمستخدمين الجدد في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) لكل من «المحطة1»، و«المحطة 3» ومعمل تنقية المياه، ومعمل استخلاص الديزل في حقل البيضاء.

وكان منسقة هندسة العمليات بالشركة نفذت زيارات ميدانية مطلع الأسبوع الجاري للمحطتين 1 ، و 3 بالحقل نفسه، وذلك في إطار تعريف الكوادر الفنية الجديدة طبيعة العمل بحقل البيضاء، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فقد قام المهندس محمد العمامي من منسقة هندسة العمليات مع المستخدمين الجدد بجولات ميدانية لمحطة الضخ الرئيسة ومحطة الكتلة، تضمنت شرحًا مفصلاً لمستخدمي مراقبة الشؤون الفنية الجدد عن حركة الزيت الخام بمحطة الضخ الرئيسة وطرق التشغيل والمعالجة والتعرف على المشاكل الفنية.

وقام العمامي بتفصيل حركة الزيت ابتداءً من تجميع الآبار لكل محطة على حدة، إلى أن يتم الضخ بواسطة مضخات الشحن (Shipping Pump) الخاصة بكل محطة إلى محطة الضخ الرئيسة (CPS)، حيث يتم جمع جميع الخطوط القادمة من المحطات الفرعية (محطة 1 و2 و 3 ومحطتي الكتلة والدور) في خط واحد يدخل على فاصل الغاز الرأسي (Degassing Boot) لتكسير الغاز الذائب في الزيت.

ومن ثم إلى خزان الغسيل (Wash Tank) للغسيل ولتقليل نسبة الأملاح التي يجب ألا تزيد على (10 PTB) والتخلص من الماء المصاحب، ومنها لخزان التخزين (Surge Tank) للتجميع قبل ضخه لميناء رأس لانوف.