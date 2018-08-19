الأرصاد: أمطار متفرقة وسحب رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق شمال غرب البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية خاصة على مناطق الجبل الغربي.

وشهدت البلاد هطول كميات من الأمطار على بعض مناطق البلاد من الساعة الثامنة صباح أمس السبت إلى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

ونوهت إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 28 و35 مْ على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الجنوب إذ تتراوح بين 39 و43 مْ.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها سحب رعدية خاصة على بعض المناطق الجبلية والدواخل.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 مْ، وتسجل انخفاضًا بسيطًا وتدريجيًا اعتبارًا من يوم غدٍ.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 28 و34 مْ على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 مْ على مناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط رخات خفيفة من الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مْ.