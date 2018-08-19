بالجهود الذاتية.. صيانة وحدة غازية في محطة كهرباء بسرت

فريق الصيانة عقب إصلاح الخلل بالوحدة الغازية. (شركة سرت للنفط)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز انتهاء فريق الصيانة بمحطة الكهرباء الثانية من إصلاح عطل دون تدخل من الشركة المصنعة، وبالجهود الذاتية.

ونوهت الشركة، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إخراج العضو الدوار للمولد الخاص بالوحدة الغازية 2 بمحطة كهرباء البتروكيماويات ومعالجة الاهتزازات التي كانت تتسبب في خروج الوحدة الغازية عن الخدمة لعدة أشهر، ومن ثم إعادة تركيبه.

ولفتت إلى أن الفريق أنجز أعمال الصيانة نظرًا للظروف الأمنية التي حالت دون تمكن الشركة المصنعة من الحضور، مشيرة إلى أن الوحدة ستدخل الخدمة خلال أيام.

