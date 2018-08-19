بالصور.. تعزيزات أمنية على طريق الجفرة - البوانيس

عناصر الأمن خلال تفتيش أحد السيارات على طريق البوانيس الجفرة. (بلدية البوانيس)

أعلن بلدية البوانيس عن تأمين الطريق العام الرابط مع بلدية الجفرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب الجفرة ومكتب الأمن المركزي البوانيس.

وأشارت، عبر صفحتها الرسنمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن مديريتي أمن البوانيس والجفرة شرعتا في تأمين الطريق، مشيرة إلى «تسير دوريات ثابتة ومتحركة على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وفلتت إلى أن الأجهزة الأمنية المختلفة أقامت بوابة تفتيش على طوال الطريق بين الجفرة والبوانيس.

يشار إلى أن عملية التأمين تأتي في إطار بسط الأمن بعد وقوع العديد من حالات الخطف والحرابة مؤخرا بهذه المنطقة.

عنصر أمن في دورية على طريق البوانيس - الجفرة. (بلدية الجفرة)

دورية على طريق البوانيس - الجفرة. (بلدية الجفرة)

عناصر دورية أمنية على طريق البوانيس الجفرة (بلدية الجفرة)