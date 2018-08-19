مصدر محلي: وصول وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشرق بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:26 صباحا

أكد مصدر محلي الإفراج عن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج اقعيم، مشيراً إلى وصوله منطقة برسس شرق بنغازي.

وكشف منير قعيم العبدلي شقيق فرج قعيم ظهر الأربعاء عن الاتفاق على إنهاء بعض الترتيبات لإطلاق شقيقه النقيب فرج إقعيم العبدلي المحتجز منذ نوفمبر 2017 بعد أحداث منطقة برسس التي جرت في تلك الفترة.

وكتب منير إقعيم العبدلي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، قائلاً: «انتهى اللقاء اليوم وتم الاتفاق علي إنهاء بعض الترتيبات للإفراج غدًا بإذن آلله عن النقيب فرج إقعيم العبدلي»، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن القضية.

وقالت مصادر قبلية في اتصالات بـ«بوابة الوسط» إن أعيان عدد من القبائل المعروفة في شرق البلاد تواصلوا مع القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي، اليوم؛ لاستلام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني النقيب فرج إقعيم العبدلي.

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