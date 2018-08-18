إلغاء مقر جهاز الهجرة غير الشرعية بمنطقة بودزيرة في بنغازي

مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة قنفودة غرب بنغازي. (الإنترنت)

أصدر معاون رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، العقيد محمد الصديق أجي، قرارًا يقضي بإلغاء مقر الجهاز بمنطقة بودزيرة في مدينة بنغازي.

ونص القرار رقم (4) لسنة 2018، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم السبت، على أن يكون مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة قنفودة هو المقر الوحيد للإيواء في مدينة بنغازي.

وفي سياق، متصل قال مسؤول أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القرار جاء في إطار تنظيم العمل بالجهاز وضم فروع بنغازي وتوكرة والمقرون خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر، أن «ستة عناصر من مُنتسبي الجهاز رفضوا الانضمام وتسليم مقر الجهاز الموقت بمنطقة بودزيرة إلى وزارة المواصلات، حيث في الأصل المقر تابع لهم»، موضحًا أنه «بعد فشل كل المحاولات صدر القرار بإلغاء مقر بودزيرة».

وأوضح المسؤول الأمني، أن «هذه المجموعة قامت بحرق مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بودزيرة، وهاجموا مقر الجهاز في قنفودة وعبثوا في المكتب ومحتوياته»، مؤكدًا «تحرير محضر رسمي بالواقعة وصدور أمر ضبط وإحضار بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية».