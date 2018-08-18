عيادات بيطرية متنقلة للتأكد من صحة الأضاحي بأسواق المواشي في طرابلس

أطباء بيطريون يفحصون خروفا في أحد أسواق بيع المواشي بطرابلس. (الإنترنت)

أعلن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بطرابلس، تكليف وإقامة عيادات بيطرية متنقلة بأسواق بيع المواشي للتأكد من سلامة وصحة الأضاحي وخلوها من العيوب بشكل مجاني لمساعدة المواطنين والمحافظة على الأمن الغذائي، وفق ما نقلته قناة «الرسمية» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القناة إن اللجان وفرق العمل الميداني المكلفة من قبل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تتولى، هذه الأيام ومنذ حلول شهر ذي الحجة، إجراء الكشف على أضاحي العيد بالعيادات البيطرية المتنقلة بالأسواق المحلية للمواشي وبشكل مجاني بمنطقة طرابلس لمساعدة المواطن والمحافظة على الأمن الغذائي.

ونقلت القناة عن الدكتورة ابتسام البهلول أبو منجل، أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وضع عيادات بيطرية في عدد من نقاط بيع أضاحي العيد بعدد من المناطق بمدينة طرابلس بغية الكشف والتأكد من سلامة وصحة الأضحية وخلوها من العيوب.

وأضافت أبومنجل أن الفرق الطبية البيطرية تتولى تقديم الإرشاد والتوجيه بشأن كيفية التعامل مع الأضحية وما يقدم لها من علف طيلة الأيام التي تسبق عملية الذبح، التي تبدأ من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها وهي سنة مؤكدة خلال أيام عيد الأضحى.

عيادة متنقلة بأحد أسواق بيع المواشي في طرابلس. (الإنترنت)