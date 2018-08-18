«تعليم الوفاق» تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية وانطلاق العام الدراسي الجديد

وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام عادل جمعة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون التعليم العام عادل جمعة، السبت، موعد إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

وقال جمعة، في تصريح نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن امتحانات الدور الثاني لطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) والثانوي (الشهادة الثانوية) ستنطلق معا في الثاني من سبتمبر المقبل، مضيفًا أن بداية العام الدراسي الجديد (2018 - 2019) ستكون يوم 7 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني وبداية العام الدراسي الجديد «جاء بعد نقاش مستفيض مع مراقبي التعليم خلال اجتماع الوزارة العادي الثاني، الذي عُـقد برئاسته وبحضور مراقبي التعليم بكافة البلديات والمناطق التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في مدينة مصراتة يومي الأربعاء والخميس الماضيين».

وأكد جمعة أن تحديد المواعيد «تم باتفاق الجميع وذلك تقديرًا لظروف الطلبة الممتحنين وإعطاء فرصة لمكاتب التفتيش التربوي لاستكمال الدورات المنهجية المقامة حاليًّا في أغلب المناطق» مشيرًا إلى أنه «سيتم استصدار قرار من الوزير يتضمن إقرار كافة المواعيد المقترحة».

ولفت إلى أن امتحانات الدور الثاني لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) «ستكون بالمدارس الثانوية وتحت إشراف مكاتب التفتيش التربوي» فيما ستجرى امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية «بالجامعات وبنفس آلية ومستوى التنظيم الذي تم تطبيقه في الدور الأول» وفق ما نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».