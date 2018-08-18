بلدية بنغازي تطالب شركات النظافة بتكثيف جهودها خلال أيام عيد الأضحى

اجتماع عميد بنغازي مع مسؤولي شركات النظافة المكلفة بالملف في البلدية. (بلدية بنغازي)

طالب عميد بلدية بنغازي، المستشار عبدالرحمن العبار، الشركات المكلفة ملف النظافة في المدينة، بضرورة تكثيف ومضاعفة جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك والإسراع في نقل مخلفات أضاحي العيد أولاً بأول وفق البرنامج الذي أعدته بلدية بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العبار، صباح السبت، مع مسؤولي شركة الخدمات العامة للنظافة والشركات المساندة العاملة في مجال النظافة؛ لبحث إجراءات نقل مخلفات الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه شركات النظافة، بحضور وكيل ديوان البلدية عمر نشاد، ومسؤول ملف النظافة صلاح الفسي.

وأوضح الكاديكي أن المجتمعين اتفقوا على حزمة من الإجراءات منها التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والمجالس المحلية للأحياء، وتحديد مواقع موزعة في كل مناطق المدينة لتجميع جلود الأضاحي، بالإضافة إلى تكليف جهاز الحرس البلدي للقيام بدوريات لضبط أية مخالفات من شأنها الضرر بالبيئة والصحة العامة.

ودعت بلدية بنغازي المواطنين إلى ضرورة التعاون والتفاعل الإيجابي مع شركات النظافة بوضع الجلود في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن جلود الأضاحي التي يقوم المواطنون برميها في الشوارع الرئيسية والفرعية تتسبب بأزمة، وتتجمع عليها الحشرات والقوارض، فضلاً عن أنها تزعج المارة بالرائحة الكريهة.