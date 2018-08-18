معيتيق وسلامة يبحثان الخطوات السريعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 08:18 مساء

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، الخطوات السريعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع تطبيقه في ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق وسلامة الذي جرى اليوم السبت، بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقش «سبل الدعم والتعاون في عدد من الملفات والقضايا الرئيسية والمهمة في الوقت الراهن، المتمثلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الخطوات السريعة الواجب اتخاذها بشكل عاجل».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن اللقاء الذي عُـقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس تطرق أيضًا إلى «توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية بالشؤون المالية لضمان نجاح البرنامج ليعود بالفائدة المرجوة لصالح الشعب الليبي».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن اللقاء الثلاثي ناقش كذلك، ملف النازحين ودعم الجهود المبذولة في رفع معاناتهم، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالملف.

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