إصابة سوداني برصاص عشوائي بمنطقة الكيش في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث سودانيًّا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن آدم أحمد آدم أرباب (38 عامًا) سوداني الجنسية، أُصيب بطلق ناري عشوائي في الصدر، بمنطقة الكيش.

وأضافت البرغثي أن المصاب حالته مستقرة، بالرغم من أن الإطلاقة استقرت قرب القلب، مشيرة إلى أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.